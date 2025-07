Avokati Koci paralajmëron nesër hapa “befasues” para Kuvendit, përmend Albin Kurtin si fajtor kryesor

Avokati kosovar, Arianit Koci, ka thënë se pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese e konsideron se tashmë përgjegjës dhe fajtor për bllokadën politike në Kuvend është lideri i LVV-së, Albin Kurti.

Koci ka paralajmëruar disa hapa gjatë ditës së nesërme në Kuvendin e Kosovës dhe sipas tij këto masa do të jenë në raport me Albin Kurtin, si përgjegjës për bllokadën. Koci ka thënë se nuk ka ndonjë rast në botë, ku pozita i kërkon opozitës t’ia votojë dikë.

“Do t’i marrë disa veprime. Do ta mbajë si befasi. Sidoqoftë do të jetë në frymën e njëjtë, me atë që tashmë e kemi identifikuar fajtorin, kushtimisht po them. Përgjegjësi kryesor për zhbllokim. Faktori kryesor që mund ta bëjë këtë zhbllokim”, ka thënë Koci.

Koci ka thënë se me kapacitetet e tij po përpiqet të krijoj një lloj konsensusi dhe fryme të unitetit.