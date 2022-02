Avokati i Veselit: E tmerrshme, Prokuroria orkestroi takim me ambasadorët e BE-së për të akuzuarit

Avokati i Kadri Veselit, Ben Emmerson ka hedhur akuza të ashpra ndaj Prokurorisë së Speciales në lidhje me protokollin e propozuar nga ajo për kontaktet me dëshmitarët.

Emmerson ka thënë se pretendimet e Prokurorisë për ndërhyrje të mundshme të mbrojtjes tek dëshmitarët janë qesharake dhe fyese.

“Janë komente fyese, nuk përputhen fare me rregullat dhe dua ta trajtoj sepse është koment serioz. Ju duhet ta shikoni mënyrën se si paraqitet çështja tek prezumimi i pafajësisë. Çështja kryesore është proporcionaliteti i kësaj që propozohet. Prokurori tha që nuk e dinte nëse e kishte të drejtën të përfaqësonte viktimat. Ai nuk e ka këtë të drejtë. Siç thotë prokuroria se për çfarë është ky protokoll dhe cila është metodologjia. Prokuroria thotë se do të shmang ritraumatizimin e dëshmitarëve dhe të ruaj integritetin e tyre fizik”, tha ai.

“Përse përfshihen dëshmitarët në këtë protokoll. Nuk ka asnjë arsye të besoj se mbrojtja t’i korruptojë ata. Është për të qeshur, fyese dhe nuk duhet marrë seriozisht. E kundërta është e vërtetë. Për ndërkombëtarët që do thirren si dëshmitarë ky sistem nuk duhet zbatohet. Pra minimum duhet të përjashtohet çdo person që nuk është viktimë. Gjithçka që mund të bëhet për ta bërë numrin e menaxhueshëm, ndryshe do të kemi vonesë për dy vite”, tha Emmerson.

“Është një proces ku secila palë duhet të ketë besim që të paraqes çështjen e vet. Nëse Prokuroria thotë se nuk mund t’ia kesh besën mbrojtjes, kjo është për të qeshur. Kam frikën se gjithçka mund të rrëzohet sepse gjithçka bazohet në besimin mes palëve. Këto janë kërcënim për bashkëpunimin e dëshmitarëve”, tha ai.

Avokati i Veselit tutje tha se Prokuroria ka orkestuar takim me amabsadorët evropianë për çështjen e të akuzuarve, dhe sipas tij kjo është diçka shokuese.

Tutje, ai tha se këto janë zhvillime të tmerrshme.

“Sipas tyre ne nuk duhet ta kemi besën dhe ne jemi njerëz jo të duhur. Çështjet e ngritura nga mbrojtja kundër Prokurorisë lidhen me deklarata jo të sakte lidhur me kohëzgjatjen e procedurave për periudhën paraprake dhe shanset e lirimit paraprak. Prokuroria e ka keqorientuar gjykatën në shumë mënyra. Prokuroria ka orkestruar takimin e ambasadorëve evropianë në lidhje me të akuzuarit. Kemi pasur zhvillime të tmerrshme sa i përket sjelljes së Prokurorisë. Është një shok dhe tronditje se si Prokuroria është lejuar të sillet. Të thuash se unë jam një person se do të kryeja krim në përgatitjen e mbrojtjes është e turpshme, dhe shembull se si Prokuroria ka humbur çdo arsye dhe logjikë dhe është e dëshpëruar”, tha Emmerson. /Lajmi.net/