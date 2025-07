Avokati i Thaçit: Prokuroria po na cakton kushte që s’i ka zbatuar asnjëherë vetë

Avokati i ish-Presidentit Hashim Thaçit, Luka Mishetiq gjatë konferencës së sotme mbi ecurinë e çështjes në këtë rast, ka kritikuar ashpër Prokurorinë.

Në një rast, ai i tha prokurorit Matt Halling që po i vendos kushte mbrojtjes të cilat asnjëherë nuk i ka zbatuar vetë, raporton “Betimi për Drejtësi“.

“Gjithë paraditen Prokuroria na ka caktuar kushte që vetë nuk i ka zbatuar asnjëherë sa i përket Rregullës 107. Prandaj, nuk po e kuptoj këtë vendosjen e kushteve prej tyre. Iu thash edhe njëherë se nëse do të kemi nevojë që të na ndihmoni ju, do e bëjmë kërkesën përkatëse përpara 18 gushtit”, tha Mishetiq.

Kjo kishte të bënte më shumë për parashtrimet e prokurorit Matt Halling lidhur me pyetjet e gjyqtarëve ndaj mbrojtjes për dëshmitarët sipas Rregullës 107, për të cilët kërkohet autorizim.

Prokurori Halling tha se duke marrë parasysh parashtrimet, nuk mund të merren shumë informacione lidhur me aspektet e Rregullës 107, por që trupi gjykues mund ta bëjë një gjë të tillë.

“Ne propozojmë fuqimisht që trupi gjykues të marri parashtrime ex-parte prej ekipeve të mbrojtjes se cilat janë kufizimet dhe çfarë propozojnë”, tha Halling.

Mishetiq tha se do të bëjnë të pamundurën që t’i thërrasin këta dëshmitarë, me arsyetimin se kanë dëshmi të vlefshme. Tha se nëse nuk funksionon plani i tyre, do i bëjnë kërkesë trupit gjykues që këta dëshmitarë t’i sjellin për të dëshmuar.

Ndryshe, seanca e sotme përfundoi me kaq duke njoftuar se nuk do të ketë më seanca në këtë rast deri pas pushimit të verës e që parashihet mbajtja e konferencës përgatitore për paraqitjen e provave të mbrojtjes.