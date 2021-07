Avokati i Thaçit i kërkon listë Prokurorisë: Cilët dëshmitarë do t’i thërrasësh në gjyq e cilët jo?

Avokati i Hashim Thaçit, Luka Misetiq ka kërkuar nga Prokuroria e Specializuar që të paraqes një listë me dëshmitarët të cilët do t’i thërras në gjykim.

Ai ka thënë se në këtë çështje ka edhe situata dhe dëshmi në procese jashtë këtij institucioni, të cilat nuk dihet se a do paraqiten në gjyq apo do të përdoren vetëm si prova, shkruan lajmi.net.

“Ne duam që të marrim konfirmim nga prokuroria për atë se cilët dëshmitarë do t’i thërrasë në gjykim apo jo. Në këtë çështje ka situata ka dëshmi dhe transkripte në procese jashtë këtij institucioni. Nuk dihet nëse këta janë dëshmitarë që prokuroria dëshiron t’i thërrasë apo deklaratat e tyre t’i përdorë si prova. Do të donim që të dinim nëse këta dëshmitarë do të thirren nga Prokuroria në sallë apo jo. Ne kemi vendojë që të vendosim përparësi në përgatitjet tona dhe propozoj që Prokuroria të përgatis një listë brenda datës 2 gusht”, tha Misetiq.

Mirëpo kjo u kundërshtua nga Prokurorja e Specializuar. Kjo e fundit tha se mbrojtja e ka nxjerrë nga konteksti rregullativën dhe precedentët e mëhershëm.

“Koncepti i listës paraprake të dëshmitarëve është një element të cilin mbrojtja duket se e ka marrë është një çështje e paraqitur para Gjykatës Penale Ndërkombëtare. Nuk jemi në këto rrethana. Kjo ka ndodhur në rrethana ku objekti i aktakuzës ishte i ngushtuar shumë. Kjo nuk është rrethanë të cilën e shohim në procesin tonë. Mbrojtja do ta marrë të gjithë materialin që ne do ta përdorim në këtë çështje. Janë përmendur qindra dëshmitarë të mundshëm, por kjo nuk ka ndodhur në rastin tonë. Kjo kërkesë është jashtë kontekstit”, tha ajo.

Menjëherë pas kësaj, reagoi avokati Misetiq. Ai tha se deri në momentin që ZPS të jap një arsye të fortë se pse nuk mund ta jap listën, ajo do të kërkohet nga mbrojtja.

“Nuk shoh asnjë arsye se pse ZPS e ka pasur vështirë ta bëj këtë. Ata nuk na thanë se cfarë dëshmitarësh duan të marrin në gjykatë. Nuk është se lista që do ta paraqesin është përfundimtare dhe s’mund të ndryshojnë. Ne e shikojmë që ata kanë nxjerrë materiale, por që nuk tregojnë se cilët do të vijnë të dëshmojnë. Derisa të na japin arsye të fortë se pse nuk mund të na e japin, ne do ta kërkojmë këtë listë”, ka thënë Misetiq në fund. /Lajmi.net/