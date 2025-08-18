Avokati i terroristit Radoiçiq i gëzohet pranimit të provave serbe nga Gjykata Speciale: Kanë cilësi të lartë
Avokati i terroristit serb Milan Radoiçiq, Goran Petronijeviq, nuk e ka fshehur gëzimin e tij për pranimin e provave serbe nga Gjykata Speciale në Hagë.
Në arkivat serbe, siç thotë ai, ka dokumentacion me cilësi jashtëzakonisht të lartë.
“Një pjesë e madhe e tij iu dorëzua Tribunalit të Hagës në procesin që u zhvillua kundër Ramush Haradinajt dhe disa anëtarëve të tjerë të UÇK-së. Nuk e di nëse në këtë rast është dokumentacioni që mund të jetë marrë nga Tribunali i Hagës apo nëse është dokumentacion që është marrë nga autoritetet tona shtetërore. Qofshin dokumente ushtarake, policore, gjyqësore, shtetërore apo edhe private, këto janë prova me cilësi jashtëzakonisht të lartë dhe çdo gjykatë duhet t’i vlerësojë ato”, pohon Petronijeviq, raporton Reporteri.
Pranimi i “provave” të MUP-it serb nga ana e Gjykatës Speciale, ka ngjallur reagime të shumta në Kosovë.