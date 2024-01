Avokati i Sandulloviqit: Nëse nuk lirohet sot, do t’i çojmë gjërat në nivel tjetër Politikani serb Nikolla Sanduloviq, disa ditë më parë ishte rrahur nga ana e BIA-së( Shërbimi Informativ i Sigurisë). Pasi këtij rasti disa ditë më vonë ai është arrestuar dhe është dënuar me paraburgim prej 30 ditësh. Sot lidhur me këtë ka reaguar edhe avokati i tij. Çedomir Stojkoviq, avokat i politikanit serb, Nikolla Sandulloviq, ka…