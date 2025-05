Avokati i reagon Trendafilovas për protestën e veteranëve: T’i bëhet me dije se liria e tubimit është e garantuar Kryetarja e Gjykatës Speciale, Ekaterina Trendafilova, ka deklaruar se protesta e organizuar ndaj saj gjatë vizitës së fundit që ajo zhvilloi në Kosovë “tregon se sa e vështirë do të ishte të garantoheshin gjyqe të sigurta si dhe zhvillim i qetë e pa pengesa e procedurave gjyqësore, nëse ato do të zhvilloheshin në Kosovë”. Ndaj…