Avokati i qytetarit që u arrestua dhunshëm nga Policia në Prizren: Përdorën sprej, ka lëndime serioze në sy
Avokati Gent Gjini ka reaguar lidhur me arrestimin e dhunshëm të klientit të tij, një qytetari në Prizren, i cili u arrestua sot nga policia për kundërvajtje në trafik. Gjini për Lajmi.net ka theksuar se ky rast ngjason me atë në Lipjan, ku, sipas tij, përdorimi i dhunës nga ana e policisë është i paarsyeshëm…
Ai ka deklaruar se klienti i tij, i cili është arrestuar në Prizren për një kundërvajtje në trafik është sulmuar dhe është përdorur sprej ndaj tij pa arsye.
Gjini ka theksuar se është bërë një përpjekje për të fshehur përdorimin e sprejit në shkresat zyrtare të rastit, çka tregon një model të dhunës policore që vazhdon të ndodhi në Kosovë.
“Siç do ta shihni nga videoja, është e qartë që tre policë kanë shtrirë qytetarin, të cilin më pas e kanë goditur, dhe më e keqja është se spreji është përdorur për shkak të një mosmarrëveshjeje për parkimin e veturës. Po ashtu, qytetari është lënduar seriozisht në sy, gjatë përdorimit të sprejit. Megjithatë, në shkresat e lëndës, nuk përmendet fare përdorimi i sprejit”, tha avokati Gent Gjini.
Gjini ka bërë të ditur gjithashtu se ai ka kërkuar që të merret në shqyrtim çdoprovë e mundshme nga kamerat që mund të dokumentojnë ngjarjen, si dhe ka kërkuar hetim të thelluar mbi përdorimin e dhunës nga ana e zyrtarëve policorë.
“Kamerat ne shkresat e lëndës mungojnë, pra Prokuroria nuk i ka marr kamerat e lokaleve”, tha ai./Lajmi.net/