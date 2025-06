Avokati i Popullit: Bllokada në Kuvend po pengon ligjet kyçe dhe demokracinë

“Qytetarët presin që institucionet të themelohen. Kjo ka qenë edhe vullnet i shprehur në zgjedhjet e fundit dhe zvarritja e këtij procesi, natyrisht dëmton në tërësi krejt demokracinë e ndërtuar me kaq mund e sakrificë për këto 25 vite të ekzistencës së Kosovës si shtet”, ka deklaruar Qelaj.

Avokati i Popullit thekson se votuesit tashmë po e përjetojnë një shkelje të drejtpërdrejtë të së drejtës së tyre demokratike.

“Fakti që votuesi e ka shprehur prej vullnetin përmes të drejtës për votë dhe mungesa e konsiderimit të institucioneve paraqet një shkelje të të drejtave që ata në mënyrë demokratike me i zgjedhë dhe me i funksionalizu institucionet e veta që do t’i udhëheqë në proceset e ndërtimit dhe të avancimit të shoqërisë tonë në ato politika që janë përcaktu si shtet”, shtoi ai.

Por a ka avokati i popullit instrument për të ndikuar në tejkalimin e kësaj situate?

“Avokati i Popullit është i kufizum në këtë aspekt, përveç qëndrimeve e opinioneve që mund me i shpreh dhe konstatimeve që mund me i dhanë aty ku ne konstatojmë që ka shkelje e të drejtave të njeriut si pasojë e mos konstituimit të institucioneve, nuk është që kemi ndonjë mjet tjetër në dispozicion. Mendoj që vullneti vullneti i klasë politike duhet të ekzistojë në themelim të institucioneve, në konsiderim të institucionevedhe të mos presin zgjidhje nga mekanizmat tjerë institucionalë, sepse mendoj dhe jam i bindur që kjo nuk është as zgjidhje gjyqësore, as zgjidhje ligjore. Është thjesht vullnet politik dhe respektim i vullnetit të votuesve në zgjedhat e fundit”, vijoi Avokati i Popullit.

Ndërkohë, deputetët as për të tridhjetë të njëjtën herë nuk arritën të konstituojnë Kuvendin. Kujtojmë që zgjedhjet për nivelin qendror janë mbajtur më nëntë shkurt të këtij viti.