Avokati i PDK-së: Presim hetim dhe aktakuzë ndaj Gërvallës dhe Damkës pas keqpërdorimit prej 1.4 milionë euro

Fetahu ka vlerësuar se ndaj Gërvallës dhe Damkës pret një proces hetimor i cili do të rezultojë me aktakuzë e pastaj një vendim penal dënues.

“Është e pritshme që ata të njohin ligjin por me letër pëlqimin e Gërvallës i është hapur rrugës së një marrëveshjeje të jashtëligjshme e cila dëmton buxhetin e shtetit prej 1.4 milion euro. Nuk e dimë se a kanë filluar hetimet, por, kemi bërë thirrje për një proces hetimor të pavarur dhe të paanshëm. Jemi të bindur që do të ketë një proces hetimor i cili shpresoj që do të rezultojë me një aktakuzë dhe në fund me një vendim penal dënues sepse keqpërdorimi i detyrës zyrtare duhet të ndëshkohet”, ka thënë ai.

Tutje, Fetahu ka thënë se “deri më tani ka pasur reagime të zbehta dhe fjali në gjysmë”.

“Patëm reagime të zbehta dhe fjali në gjysmë. Unë nuk i hyjë një procesi që nuk i besojë dhe jam më i bindur se kurrë që ky proces është i paligjshëm dhe sa më parë që të tërhiqet ministria nga kjo marrëveshje do të zvogëlojë dëmin. Tashmë kemi konfirmim që pjesa e pagesës për këtë vit është ekzekutuar. Dëmi, rrjedhimisht, dhe vepra penale është bërë”, përfundoi Fetahu.