Avokati i Naim Murselit i drejtohet të ndjerës si Liridona Murseli

Është duke vazhduar seanca gjyqësore në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt. Prezent në seancë janë edhe tre të akuzuarit për aktin kriminal. Në një moment, avokati Shemsedin Piraj iu drejtua viktimës si Liridona Murseli, pra me mbiemrin e klientit të tij- Naim Murselit, i cili është i akuzuari kryesor për vrasjen e saj e…

Lajme

06/10/2025 10:47

Është duke vazhduar seanca gjyqësore në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt.

Prezent në seancë janë edhe tre të akuzuarit për aktin kriminal.

Në një moment, avokati Shemsedin Piraj iu drejtua viktimës si Liridona Murseli, pra me mbiemrin e klientit të tij- Naim Murselit, i cili është i akuzuari kryesor për vrasjen e saj e me të cilën ishte i martuar.

Kjo ndodhi, kur Piraj, po kundërshtonte pyetjet e prokurores karshi dëshmisë së mjekut ligjor, Naim Uka./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 6, 2025

Merz: Gjermania duhet ta bojkotojë Eurovisionin nëse Izraeli përjashtohet

Lajme të fundit

Merz: Gjermania duhet ta bojkotojë Eurovisionin nëse Izraeli përjashtohet

Mjeku që kreu ekzaminimin mjekoligjor: Liridona s’ka bërë...

​Policia e Kosovës parandalon një rast të kontrabandës me mallra

Konfirmimi i bisedës Kusari-Lila – Radojçiq, Ymeri: Dmth...