Avokati i Naim Murselit i drejtohet të ndjerës si Liridona Murseli
Është duke vazhduar seanca gjyqësore në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt. Prezent në seancë janë edhe tre të akuzuarit për aktin kriminal. Në një moment, avokati Shemsedin Piraj iu drejtua viktimës si Liridona Murseli, pra me mbiemrin e klientit të tij- Naim Murselit, i cili është i akuzuari kryesor për vrasjen e saj e…
Lajme
Është duke vazhduar seanca gjyqësore në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt.
Prezent në seancë janë edhe tre të akuzuarit për aktin kriminal.
Në një moment, avokati Shemsedin Piraj iu drejtua viktimës si Liridona Murseli, pra me mbiemrin e klientit të tij- Naim Murselit, i cili është i akuzuari kryesor për vrasjen e saj e me të cilën ishte i martuar.
Kjo ndodhi, kur Piraj, po kundërshtonte pyetjet e prokurores karshi dëshmisë së mjekut ligjor, Naim Uka./Lajmi.net/