Avokati i Isni Kilajt, Edwards: Ministria e Drejtësisë ua ktheu shpinën veteranëve në Hagë

Avokati i Isni Kilajt, Iain Edwards, ka deklaruar në një intervistë për Radio Televizionin Dukagjini, se ministria e drejtësisë në Kosovë, ua ka kthyer shpinën ish-krerëve e ish-pjesëtarëve të UÇK-së, të cilët prej një kohe janë në paraburgim në Hagë.

Në këta muaj, Edwards nuk është aspak i kënaqur me përkrahjen që ka marrë nga ministria e drejtësisë në Kosovë.

“Ajo përkrahje tashmë është zhdukur. Ministria e Drejtësisë tani qartazi nuk përkujdeset për këta veteranë të cilët janë në paraburgim në Hagë. Ministria e Drejtësisë nuk është e gatshme që t’i mbështesë ata,” tha Iain Edwards – avokat i Isni Kilaj.

Pakënaqësitë e Edwards ndërlidhen me udhëzimin e ri administrativ të ministrisë së drejtësisë, i cili ka ulur drastikisht pagesat për avokatët e angazhuar në Speciale.

Për rastin e Kilajt, avokatit Edwards i janë ofruar vetëm një mijë euro pagesë.

“Për mua nuk do të ishte problem që të punoja për një mijë euro në muaj. Mirëpo problemi është që unë kam nevojë që të ndërtoj një ekip, duhet të krijoj një sistem, duhet të angazhoj hetues, duhet të angazhoj juristë të tjerë me të cilët duhet të bashkëpunoj. Kështu që një mijë euro në muaj është shokuese, është e turpshme. Unë do t’i bëja thirrje ministrisë së drejtësisë që të tërhiqet nga ky vendim i padrejtë dhe ta rikthejë skemën e vjetër,” shtoi Iain Edwards.

Televizioni ka pyetur në ministrinë e drejtësisë, se përse janë caktuar tarifa të tilla, duke e pasur parasysh faktin se vet Kuvendi i Kosovës ka vendosur që kjo gjykatë të vendoset jashtë vendit, duke krijuar kështu shpenzime shtesë për të akuzuarit, mirëpo nuk ka pranuar përgjigje konkrete.