Avokati i Gucatit: Kërkojmë njoftime të hollësishme nga prokuroria, edhe atë pa vonesë

Me këtë rast Jonathan Rees , avokati mbrojtës i Gucatit deklaroi se ajo që kërkon mbrojtja është shumë e qartë dhe në paragrafet 46-48 ka kërkuar nga prokuroria që të bëjë nxjerrjen e plotë të këtyre kërkesave dhe të bëjë njoftimin e hollësishëm mbi bazën e rregullës 102/3, pa vonesë.

“Rregulla 22/3 thotë që në këtë njoftim duhet të përfshihet cdo informacion i mbetur që është me rëndësi potenciale materiale për mbrojtjen e që mund të jenë materiale fajësuese, apo shfajësuese dhe duhet ti referoheshin të gjitha materialeve, sendeve të prekshme e të tjera me rëndësi themelore juridike për mbrojtjen. Ju z.gjykatës thoni se përgatitja e mbrojtjes është një koncept i gjerë dhe nuk duhet të lidhet drejtpërdrejt me provat, apo vetëm me provat fajësuese apo shfajësuese dhe në formulimin që keni bërë ju në vendimin e kaluar informacion i mbetur që ka rëndësi materiale për mbrojtjen duhet të tregohet edhe më gjerësisht që është me rëndësi për përgatitjen e mbrojtjes.Ju keni thënë që prokuroi i ka dhënë mbrojtjes materiale që s’ishin të përfshira në njoftimin e rregullores.Ne kërkojmë një listë me njoftime të hollësishme që përmban të gjitha materialet e mbrojtjes pa vonesë.Prokuroria mesa shoh unë nuk e kupton apo s’duan të pranojnë se keni dhënë një vendim të qartë me një fushëveprim shumë të gjerë si për njoftimin e hollësishëm ashtu edhe për listën që kërkohen në bazë të rregullës 102./3”, tha ai.

Tutje avokati shtoi se kanë parashtruar vendimet në lidhje me fushëveprimet e rregullës dhe lidhur me këtë konferencë të ecurisë së çështjes do të mund t’i gjejnë në paragrafet 5 deri më 15.

“Ne kemi parashtrime të hollësishme edhe në lidhje me fushëveprimin e rregullës 1,2,3 dhe kemi bërë parashtrimin edhe me rregullin FF107 që është parashtrim konfidencial, e që ka argumente të tjera që kanë për qëllim të ndihmojnë prokurorinë në interpretimin e gamës së gjerë dhe fushëveprimit të gjerë që duhet të ketë njoftimin në bazë të rregullës 102/3. Nuk kam ide nëse mund t’u ndihmojë më tej. Mendoj se prokuroria duhet të pranojë se ka një dallim mes njoftimit në bazë të rregullës 1,2,3 dhe fushëveprimit siç e keni përcaktuar ju gjykatës. Është një njoftim që duhet të përmbajë hollësitë me rëndësi materiale.Dallimi me fazën e dytë që del jashtë rregullës 102/3 është mënyra se si do të trajtohen kërkesat në këtë. Kriteri i rëndësisë materiale që kërkohet të zbatohet nga prokuroria në njoftimin e vetë lidhet me fazën e dytë, pra me kërkesën e mbrojtjes për të parë materiale për ti shikuar ato, apo për të parë kopje.Apo për të pasur këto materiale të vendosura në listë, pra prokuroria duhet të bëjë këtë dallim dhe të zbatojë urdhrin që keni dhënë ju”, shtoi ai./Lajmi.net/