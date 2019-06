Avokati i Besim Beqajt e quan huqje aktakuzën në rastin “Pronto”

Kështu, ka deklaruar mbrojtësi i Zenun Pajazitit, avokati Besnik Berisha, në seancën e së mërkurës, ku ka vazhduar gjykimi i rastit “Pronto”, ku ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ish-ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, deputeti i PDK-së, Zenun Pajaziti, dhe tetë të tjerët, akuzohen për veprën penale “Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në bashkëkryerje”, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Duke reaguar ndaj fjalës hyrëse dhe deklarimeve të prokurores speciale, Drita Hajdari, avokati Berisha ka thënë se nëse është në një gjendje të tillë sistemi i drejtësisë, nuk është për faj të avokatisë, por për dështimet e prokurorisë.

“Kam detyrim etik ligjor për ta theksu se në qoftë se gjendja në sistemin e drejtësisë nuk qenka ajo që ne të gjithë e duam, nuk është për fajin e avokatisë, por për dështimet e Prokurorisë, duke filluar nga kjo që është përballë meje këtu, e deri më lartë. Andaj fyerja që i bëhet komunitetit të avokatisë se kinse ne po i kontribuojmë padrejtësisë konfirmon edhe njëherë se këta e dinë se janë të dështuar, se nëse ne po i kontribuojshim sistemit të keq të drejtësisë, këta janë të dështuar se jo ne, sa here që dojnë mundemi me ja u dëshmu se si janë punësu, si kanë marrë pozitat e krejt, kaq kisha për këtë pjesë”, tha avokati Berisha.

Ai shtoi se që nga publikimi i kësaj aktakuze, ka paralajmëruar se prokuroria ka manipuluar me ligjin, e me qëllim që t’i ik parashkrimit relativ, sipas tij, ka abuzuar me interpretimin e normës ligjore, që siç tha ai, prokuroria ka vënë në cilësi të personit zyrtar edhe persona që nuk kanë qenë fare në marrëdhënie pune.

“Duke vesh në përgjegjësi dhe detyra zyrtare të cilat i paraqet në dispozitiv të aktakuzës edhe pse asnjëherë në vetvete nuk e kishte për bindjen time targën e personit zyrtar për atë çfarë këta potencojnë që ishte e kundërligjshme”, shtoi avokati Berisha.

Sipas tij, do të vërtetohet se lidhur me të mbrojturin e tij Besim Beqaj, prokuroria “ia ka huq edhe kësaj radhe”.

“Sidoqoftë ajo çfarë do të provohet lidhur me z.Beqaj është se Prokuroria ja ka huq edhe kësaj radhe se përkundër që parashtruan këtu se ligji qenka përmbushur, por në dispozitiv thonë se duke vepruar në kundërshtim me ligjin për ndërmarrjet publike, Prokuroria ka dështuar ta kuptoj një post bazik në ndërmarrjet publike, pra këta se kanë idenë, dhe do të provohet se se kanë idenë se si caktohet një ushtrues detyre i një funksioni të përkohshëm, ndërsa dikush që ka kompetencat e ligjit zgjedh personin me mandatin që ja jep ligji i referohem këtu ushtruesit të detyrës së ndërmarrjes publike, Postës dhe Telekomit të Kosovës, personit i cili historikisht sikur ka qenë apo s’ka qenë z.Beqa ministër e deri në ditën e sotit”, tha avokati Berisha.

“Ku është krimi këtu, ku është shkelja e statusit të barabartë, kush ishin ata persona që ju ka shkel statusi, emër mbiemër, që ju paska nënshtru një konkursi që ju paska shkel statusi i tij”, ka thënë ai.

Ai tha se e përgëzon gjykatën që sipas tij, pati durim të dëgjoj “përrallat e Prokurorisë”.

Por, gjykatësi Hoti tha se është obligim i tij ligjor të dëgjojë të gjitha palët në procedurë.

“Është detyra jonë me i dëgju të gjithë. E kam për detyrim ligjor me ju tregu që fjalën hyrëse mundem me ja u kufizu”, ka thënë Hoti.

Ndryshe, në maj të këtij viti, Gjykata e Apelit ka refuzuar ankesat e avokatëve mbrojtës, duke e lënë kështu në fuqi aktakuzën e ngritur nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK).

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, në aktvendimin e kundërshtuar, gjykata e shkallës së parë, ka dhënë në mënyrë të mjaftueshme për këtë fazë të procedurës penale, arsye lidhur me dyshimin e bazuar mirë, rreth provave të kundërshtuara, dhe se drejt ka vërtetuar se ekzistojnë prova të mjaftueshme të pranueshme në aspektin ligjor-procedural, për të vazhduar më tutje. Sipas Apelit, se a do të vërtetohet fajësia e tyre, mbetet të shqyrtohet gjatë fazave të ardhshme të procedurës penale dhe shqyrtimit kryesor të çështjes, e që në këtë fazë të procedurës penale fajësia nuk mund të supozohet as nga gjykata, e as nga palët.

Gjykata Themelore në Prishtinë, më 3 prill 2019, e kishte konfirmuar aktakuzën ndaj Adem Grabovcit, Besim Beqajt, Zenun Pajazitit dhe të tjerëve në rastin e njohur “Pronto”, pasi që kishte refuzuar kërkesën e mbrojtjes për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave.

Ndryshe, në seancën që ishte mbajtur më 4 shkurt 2019, mbrojtja e të akuzuarve Adem Grabovci, Besim Beqaj, Zenun Pajaziti dhe të tjerëve në rastin e njohur “Pronto”, e kishte kundërshtuar aktakuzën.

Kurse, në seancën fillestare të mbajtur më 15 nëntor 2018, të akuzuarit ishin deklaruar të pafajshëm.

Në mesin e 11 të akuzuarve janë, ish-shefi i grupit parlamentar të PDK-së, Adem Grabovci, ish-ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, deputeti aktual i PDK-së, Zenun Pajaziti, ish-kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Nijazi Kryeziu, ish-shefja e Njësisë për furnizim në Ministrinë e Shëndetësisë, Arbenita Pajaziti, ish-sekretari i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ilhami Gashi, ish-zëvendësministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Fatmir Shurdhaj, ish-këshilltari politik në MPB, Sedat Gashi, Ismet Neziraj, Xhavit Dakaj dhe Rexhë Abazi.

Ata akuzohen për kryerjen e veprës penale “Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në bashkëkryerje”, nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, lidhur me nenin 31 të KPRK-së, prej të cilave disa prej veprave kanë mbetur në tentativë.

Sipas aktakuzës, të pandehurit kanë keqpërdorur pozitat e tyre zyrtare duke bashkëpunuar në mes vete për dhënien e privilegjeve dhe përparësive kundërligjshme personave të cilët kanë konkurruar në funksione të rëndësishme, siç janë: drejtor për Ndërmarrjet publike qendrore, Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Regjistrimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Kryeshef i Agjencisë për produkte medicinale dhe Koordinator i Qendrës së Regjistrimit Civil në Komunën e Klinës, duke mohuar dhe kufizuar liritë dhe të drejtat e kandidatëve të tjerë, të garantuara me ligj.Në aktakuzë është trajtuar çështja penale e punësimeve dhe ndarjes së posteve, të bazuara në përkatësinë partiake dhe raporte personale, për të cilin problem për një kohë të gjatë alarmojnë qytetarët e Kosovës, Agjencitë për zbatimin e ligjit si dhe mediat dhe shoqëria civile.

Ky rast ishte publikuar nga mediat publike, duke zbuluar veprimet dhe metodat e punësimit brenda grupeve të ngushta interesi, në bazë të së cilës është nisur hetimi i prokurorisë, i cili rezultoi me ngritjen e aktakuzës.

Kjo vepër për të cilën akuzohen këta zyrtarë dhe ish-zyrtarë, sipas nenit 193, paragrafit 4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, është e dënueshme prej 6 muaj deri në 5 vjet burgim. Protagonisti kryesor i asaj që është quajtur si “Afera Pronto”, ka qenë ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Adem Grabovci.

Në vitin 2011, për herë të parë ishin publikuar në media bisedat nga disa përgjime të EULEX-it, e ku Grabovci dëgjohej duke biseduar ndër të tjerash edhe me presidentin aktual Hashim Thaçin, kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe persona të tjerë të politikës, kryesisht të PDK-së.

Grabovci në atë kohë ishte duke u hetuar nga ana e EULEX-it për vepra korruptive në cilësinë e zëvendësministrit të Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit, mirëpo këto hetime ndaj tij ishin mbyllur në mungesë të provave.

Në këto përgjime që përfshijnë një periudhë prej dy muajve, nëntor – dhjetor 2011, Grabovci dhe bashkëbiseduesit e tij, mes të cilëve edhe ministri aktual Besim Beqaj, deputeti i PDK-së, Zenun Pajaziti dhe disa persona tjerë, dëgjohen duke diskuar punësimet e personave të afërt me PDK-në në institucione të ndryshme si anëtarë bordesh, drejtorë ndërmarrjesh e agjencish të pavarura.