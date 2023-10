Avokati i Behramit: Bastisja kundërkushtetuese, u konfiskuan iPad-ët e fëmijëve

Për orë të tëra është bastisur nga EULEX-i banesa e këshilltarit të ish-presidentit, Artan Behrami dhe banesa e prindërve të tij.

Avokati mbrojtës, Artan Qerkini tha se mënyra e bastisjes së sotme është në kundërshtim me Kushtetutën, sepse sipas tij hetuesit e Prokurorisë së Specializuar të Hagës kanë kryer bastisje në përpjekje për të siguruar prova për rastet që po gjykohen në Speciale. Ai tha se Behrami nuk e ka as statusin si i dyshuar për vepër të jashtëligjshme.

Qerkini shtoi se gjatë bastisjes nuk është konfiskuar asnjë gjë me relevancë për gjykim dhe se ato se çka janë konfiskuar janë pajisje të shkollimit të fëmijëve të Behramit.

“Konsideroj se edhe bastisja e sotme ishte një përpjekje e dëshpëruar e zyrës së prokurorit të specializuar, për të siguruar kinse prova për procedura të cilat janë në rrjedhë e sipër në Gjykatën Speciale, këto bastisje jo vetëm që janë në kundërshtime me kushtetutën, por tashmë e kanë humbur çdo kuptim dhe logjikë. Sepse ju lutem shumë cili person do të mbajë në banesën e vet diçka inkriminuese duke ditur për këtë gjueti masive të zyrës së prokurorit të specializuar në shtëpitë dhe pronat e shtetasve të Kosovës… Nuk është konfiskuar asgjë me relevancë, imagjinoni janë konfiskuar iPad të fëmijëve qe çdo të thotë në dukje të parë shiheshin se shërbejnë për shkollimin dhe lojërat e fëmijëve dhe ato pajisje u konfiskuan, pra ne mund të themi se kanë konfiskuar disa çështje disa pajisje të cilat nuk janë me relevantë për procedurat të cilat po zhvillohen atje… Imagjinoni, Behramaj nuk është as i dyshuar, do të thotë po bastiset banesa e një personi që nuk e ka statusin e personit të dyshuar ndërsa është standard…….po kjo shkelja e radhës pse është bastisur ehe prona e familjarëve të radhës të zotit Behrami edhe pse nuk ka qenë në urdhër që e njëjta të bastiset prandaj thash që ne do të analizojmë këto shkelje në kuptim proceduat dhe do të vendosim e çfarë mjete juridike do të përdorim, varësisht prej fazës së procedurës të cilës gjendemi”, tha Qerkini.

Po ashtu, ish-këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, Artan Behrami, në banesën e të cilit hetuesit e Prokurorisë së Specializuar të Hagës kryen bastisje të martën, tha se aksioni ishte politik dhe se e njëjta po mundohet të i mbulojë dështimet në Hagë. Ai tha se qytetarët e Kosovës janë cak i bastisjeve të tilla.