Avokati Gashi tregon nësë do ta mbronte juridikisht Thaçin në Hagë Avokati Tom Gashi në një intervistë për lajmi.net ka rrëfyer për raportet e tij me ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Gashi thotë se nuk ka prishje të raporteve me ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. ‘’Jo nuk ka kurrfarë prishje të raporteve me Hashim Thaçin por problem qëndron se unë nuk e pranojë Gjykatën Speciale’’, ka…