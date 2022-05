Avokati Damati: Aktakuza ndaj Lekajt, e montuar dhe tendenzioze

Sipas tij, kjo aktakuzë është ngritur mbi bazën “zero”, të provave.

“Ky është rasti më voluminoz financiar në Kosovë dhe është rast për të cilin është përfolur shumë, është bërë fushatë zgjedhore, parazgjedhore si në parlament ashtu dhe jashtë saj, por nuk është arritur që të vërtetohet misteri se s’i i kushtoj buxhetit të Kosovës në tërësi projekti i autostradës më një kostot prej 700 milionë eurosh. Si rezultat i kësaj sot e kemi dhe e dëgjuat një aktakuzë e cila është ngritur mbi bazën e standardit zero të provave dhe është aktakuzë e cila është porositur – tendencioze më të cilën ne do të ballafaqohemi profesionalisht dhe do të arrijmë që në fund të këtij procesi ligjor të vërtetojmë pafajësinë e klientit time Pal Lekaj”, u shpreh Demati.