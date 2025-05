Avokati Çerkini: Janë plotësuar kushtet për lirimin me kusht të Thaçit e të tjerëve Të hënën, mbrojtja e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, së bashku me bashkëakuzuarit e tij, pritet të paraqesë mocionin për rrëzimin e disa prej pikave të aktakuzës në Dhomat e Specializuara në Hagë. Në lidhje me këtë proces, avokati i licencuar në Gjykatën Speciale, Artan Çerkini, në emisionin “Info Plus” në RTK, theksoi se kjo…