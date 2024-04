Avokati Berisha pas sulmit ndaj gazetareve: Pa gazetarë e gazetari, kurrë nuk mund të ketë drejtësi

Për rastin në fjalë ka reaguar edhe avokati, Besnik Berisha.

Ai ka thënë se deri sa gazetarët sulmohen dhe nuk ka asnjë reagim nga kreret e institucioneve ligjzbatuese, është pajtim me krimin.

“Po te ishte sulmuar ndonje politikan, deri me tani do behej “nami” nga reagimet, denimet, e thirrjet per “drejtesi”. Dhuna ne familje nuk eshte e vetmja dhune qe duhet bere statuse facebook-u e thirrje per drejtesi”, ka shkruar Berisha.

Ai ka thënë se pa gazetarë e gazetari, kurrë nuk mund të ketë drejtësi.