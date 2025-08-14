Avokati Bajraktari kritikon ashpër Gjykatën Speciale: Përndjekje si në kohën e inkuizicionit ndaj Hashim Thaçit
Avokati Ardian Bajraktari ka reaguar ashpër ndaj vendimit të fundit të Gjykatës Speciale, e cila ka vendosur t’i ndalojë ish-presidentit Hashim Thaçi takimet me tre vëllezërit e tij dhe 11 persona të tjerë.
Ai e ka krahasuar këtë vendim me përndjekjet e kohës së inkuizicionit, duke e cilësuar si një masë joproporcionale, të paarsyeshme dhe dëshmi e qartë për, siç tha ai, jo-normalitetin e këtij procesi gjyqësor, transmeton lajmi.net.
Bajraktari thekson se në rastin e parë, ku procedura është afër përfundimit, prokuroria ka dështuar të argumentojë pretendimin kryesor se Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka qenë një ndërmarrje e përbashkët kriminale.
Ai shton se provat janë të pakredibilta dhe të pranuara nga një shtet që vetë ka kryer gjenocid. Ndërsa për rastin e dytë, që lidhet me pengimin e personave zyrtarë, avokati thekson se është e pabesueshme të pretendohet se një person që ka pesë vjet në paraburgim ka aftësi të pengojë dikë në kryerjen e detyrës zyrtare.
Sipas tij, trajtimi i Thaçit dhe të tjerëve në këtë proces është i padrejtë dhe i rëndë, duke goditur jo vetëm individët e përfshirë, por edhe vetë historinë dhe figurat që ai i cilëson si heronj të Kosovës.
