Avokatët kërkojnë lirimin e Ratko Mlladiqit, duke pretenduar se “i kanë mbetur pak muaj jetë”

Avokatët mbrojtës të Ratko Mlladiqit, i cili po vuan dënimin me burgim të përjetshëm për gjenocid, i kërkuan gjykatës së Hagës lirimin e tij, duke argumentuar se ai është transferuar në kujdes paliativ dhe “jetëgjatësia e tij e mbetur matet në muaj”.

Avokatët e Ratko Mlladiqit i kanë bërë një kërkesë urgjente Mekanizmit Ndërkombëtar të Mbetur për Gjykatat Penale të OKB-së në Hagë për lirimin e shefit ushtarak serb të Bosnjës të kohës së luftës për arsye humanitare, sepse ai është transferuar tashmë në kujdesin paliativ dhe i kanë mbetur vetëm disa muaj jetë, sipas mocionit të bërë publik të martën.

Mocioni për lirim thotë se Njësia e Paraburgimit e OKB-së në Hagë, ku ai po mbahet, i ka “thëne z. Mlladiq dhe familjes së tij se gjendja e tij mjekësore nuk mund të shërohet dhe se ata po kalojnë në kujdes paliativ dhe se jetëgjatësia e tij e mbetur matet me muaj”.

Duke bërë thirrje që të dënuarit 83-vjeçar për gjenocid dhe krime lufte t’i jepet lirim i përkohshëm ose lirim i parakohshëm me kusht, mocioni argumentoi se “jetëgjatësia e kufizuar e Mlladiqit është një çështje qendrore humanitare të cilës duhet t’i jepet peshë vendimtare”.

Ai këmbënguli se nuk ka rrezik arratisjeje për shkak të diagnozës së tij terminale, jetëgjatësisë së shkurtër, nevojës për kujdes paliativ dhe faktit se ai qëndron në regjim shtrati.

Avokatët e Mlladiqit, Dragan Ivetiç dhe Branko Lukiç, thanë në mocion se që nga marsi i vitit 2024, ai ka pasur tre incidente mjekësore që oficerët mjekësorë në Njësinë e Paraburgimit të OKB-së i kanë vlerësuar si kërcënuese për jetën ose potencialisht kërcënuese për jetën.

“Duke pasur parasysh natyrën e gjendjes shëndetësore terminale dhe të pashërueshme të Mlladiqit dhe jetëgjatësinë e tij të shkurtër, vazhdimi i qëndrimit të tij në burg nuk i shërben asnjë qëllimi legjitim dhe përbën trajtim dhe ndëshkim çnjerëzor”, argumentoi mocioni i tyre.

Ata thanë se lirimi i Mlladiqit do t’i kursente Mekanizmit Ndërkombëtar të Mbetur për Gjykatat Penale dhe Njësisë së Paraburgimit të OKB-së kostot e kujdesit paliativ dhe do t’i lejonte Mlladiqit të shqyrtonte të gjitha opsionet mjekësore për zgjatjen dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së tij, si dhe të jetonte pjesën tjetër të jetës së tij me familjen e tij në një mënyrë humane dhe komode.

Mlladiqi u dënua me një vendim të formës së prerë në qershor 2021 për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin gjatë luftës, terrorizimin e popullsisë së Sarajevës me një fushatë granatash dhe sulmesh me snajper gjatë rrethimit të qytetit dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.

Ai u dënua me burgim të përjetshëm.

Gjatë kohës së tij në paraburgim në Holandë, Mlladiqi ka pasur disa probleme serioze mjekësore dhe ka pësuar dy goditje në tru dhe një atak në zemër.

Avokatët e tij kanë pohuar vazhdimisht se ai nuk ka marrë trajtimin e duhur dhe se problemet e tij shëndetësore janë nënvlerësuar. Gjykata e OKB-së ka refuzuar vazhdimisht kërkesat që ai të shtrohet në spital për trajtim./ BIRN