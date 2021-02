Aventurë e re për Aro Muric, largohet nga Girona dhe do i bashkohet Willem II

Muric është huazim te skuadra e ligës së dytë të Spanjës, Girona nga Manchester City, transmeton lajmi.net.

Pavarësisht që është zgjedhja e dytë të Girona, Muric është pëlqyer shumë nga Willem që synon ta kompletojë transferimin para se të mbyllet afati i janarit.

Kosovari do huazohet për gjashtë muaj, ndërsa pastaj City do vendos përfundimisht për të ardhmen e tij./Lajmi.net/

Aro Muric leaving Girona and going to Willem II in Dutch first division. #mcfc

— Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) February 1, 2021