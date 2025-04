Avdyli: Ekziston një marrëveshje me Nismën, sigurt i kemi 61 vota Deputeti nga radhët e Guxo në koalicion me Vetëvendosjen, Haxhi Avdyli, kanë thënë se kanë arritur një marrëveshje me Nismën. Avdyli tha në Koha se bisedimet me Nismën janë shumë pozitive, por marrëveshje të shkruar nuk kanë ende, teksa paralajmëroi se për këtë shpejt do të merret vesh. “Për këtë, në momentin e duhur do…