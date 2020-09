Avdullah Hoti pret në takim shefin e ri të BE-së, Tomas Szunyog

Hoti e ka uruar Szunyogun për detyrën e re si përfaqësues special i unionit në Kosovë.

Mediet janë lejuar të marrin vetëm pamje.

Ky i fundit, sapo e ka filluar detyrën e tij të re në Kosovë.

Çeku Szunyog është emëruar nga Këshilli Evropian në pozitën e përfaqësuesit të ri special të Bashkimit Evropian në Kosovë, krejt kjo pas skadimit të mandatit të Nataliya Apostolova.

Diplomati i ri i BE-së, siç u tha përmes një njoftimi, do të mbështet edhe perspektivën evropiane të Kosovës dhe afrimin me BE-në, në përputhje me perspektivën e rajonit dhe në përputhje me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit. /EO