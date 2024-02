Hoti: Paradoksale që vendi më pro-amerikan e pro-evropian të jetë nën sanksione evropiane

Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, ka reaguar sërish rreth ndikimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe ShBA-ve.

Hoti përmes një postimi, kritikoi ashpër qeverinë e Kosovës, shkruan lajmi.net.

Ai tha se vendi më pro-amerikan dhe pro-evropian është në sanksione evropiane si dhe me marrëdhënie të tendosura me aleatin kryesor.

Ai tutje shkruan se Qeveria e Kosovës sot duhet të ishin në takime në Tiranë.

Reagimi i plotë:

“1. Është paradoksale që vendi më proamerikan e proevropian në rajon e më gjerë të jetë nën sanksione evropiane dhe me marrëdhënie të tendosura me aleatin kryesor.

2. Vetëm një qeveri e mbrapshtë e merr mandatin qeverisës me një marrëveshje aktive të nënshkruar në Shtëpinë e Bardhë dhe e sjell vendin në këtë situatë.

3. Sot, zyrtarët e Qeverisë së Kosovës do të duhej të ishin në takime në Tiranë, qoftë edhe si pjesë e takimeve të Sekretarit Blinken me lidershipin e Shqipërisë. Por, fatkeqësisht, duhet të ndëgjojmë sqarimet e Ambasadorit Amerikan në Prishtinë për të vërtetën e raporteve të ShBA-së me Kosovë, sepse Qeveria e Kosovës është thjeshtë manipuluese e opinionit publik.” /Lajmi.net/