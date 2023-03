Avdullah Hoti: Njerëzit janë mashtruar, duhet të shkojmë në zgjedhje Ish-kryeministri i Republikës së Kosovës, Avdullah Hoti, ka thënë se qeveria aktuale ka fituar zgjedhjet me premtimet se nuk do të themelojë Asociacionin. Andaj, sipas tij, vendi duhet të shkojë në zgjedhje, sepse qytetarët janë mashtruar, përcjell lajmi.net. “Marrëveshja e Ohrit bie në kundërshtim me të gjitha këto kushte. Njerëzit janë mashtruar. Duhet mandat i…