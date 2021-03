Avdullah ​Hoti sot dorëzon detyrën te Albin Kurti

Hoti mbrëmë ka thënë se ka përgatitur dosjen e plotë me informacionet për punët e kryera gjatë qeverisjes së tij.

“Kryeministrit të ri do t’ia dorëzojë informatat e plota për procesin e integrimit evropian, për nivelin e zbatimit të MSA-së, për programet IPA që i kemi zhvilluar, për diskutimet që i kemi bërë veç e veç me vendet e Bashkimit Evropian në procesin e liberalizimit të vizave. Do t’i dorëzoj informatat e plota për procesin e dialogut, si është zhvilluar deri më tash, përgatitjet që janë bërë, ekspertët që kanë qenë të angazhuar, dakordimet e miqve tanë ndërkombëtarë. Do t’i dorëzoj informatat për marrëveshjen e Uashingtonit”, u shpreh Hoti.

Ndryshe, deputetët e legjislaturës së tetë të Kuvendi të Kosovës dje me 67 vota për, 30 kundër dhe asnjë abstenim zgjodhën Qeverinë e re të drejtuar Albin Kurti. /Lajmi.net/