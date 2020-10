Ava Max provokon fansat, pozon shtrirë gjysmë e zhveshur

Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare Ava Max, në një fotografi të ndarë me ndjekësit e saj së fundmi në rrjetin social Instagram, ka provokuar fansat e saj me një imazh ku shfaqet mjaft e ekspozuar, shkruan lajmi.net.

Ajo si mbishkrim të imazheve kishte shkruar “G.R.U.A”.

Ajo ka pozuar e shtrirë, ndërsa nuk kishte veshur bluzë por rroba të larjes në pjesën e lartë të trupit.

Duke vënë në pah linjat atraktive Ava bëri që e gjithë vëmendja e ndjekësve të saj të kthehet si gjithmonë tek ajo./Lajmi.net/