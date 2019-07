Ava Max ka një befasi për fansat e saj

Ava Max është njëra nga artistet e shumta shqiptare që po na bëjnë krenar me paraqitjet e tyre në arenën ndërkombëtare, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja ka shënuar shumë suksese me dy hitet e fundit ‘Sweet but psycho’ dhe ‘So am I’, tani përmes një postimi të bërë artistja ka lindur dyshimet tek ndjekësit për një këngë tjetër.

Në një fotografi të publikuar Max shkruan: “Kam një befasi për ju nesër, jeni gati?” kujtojmë se këngëtarja kohë më parë kishte njoftuar se kënga e re do vie së shpejti. /Lajmi.net/