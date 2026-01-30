AUV heq nga tregu edhe dy produkte Aptamil për foshnja
Në njoftimin e AUV shtohet se, kjo është bërë bazuar në njoftimin e pranuar nga Shqipëria përkatësisht i cili është informuar përmes Sistemit të Paralajmërimit të Shpejtë për Ushqimin dhe Ushqimin për Kafshë (RASFF), me nr. referencë 2026.0663, lidhur me praninë e substancës Cereulide në formulën e ushqimit për fëmijë me origjinë nga Gjermania.
Periskopi pati raportuar për rastin para një muaji, çka solli edhe reagimin e instiucioneve në vend.
Komunikata:
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njofton opinionin publik se, bazuar në njoftimin e pranuar nga Republika e Shqipërisë, përkatësisht nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili është informuar përmes Sistemit të Paralajmërimit të Shpejtë për Ushqimin dhe Ushqimin për Kafshë (RASFF), me nr. referencë 2026.0663, lidhur me praninë e substancës Cereulide në formulën e ushqimit për fëmijë me origjinë nga Gjermania.
Sipas njoftimit nga Autoritetet Shqiptare, është konstatuar se subjekti “Rossmann & LALA SH.P.K.” në Shqipëri ka eksportuar APTAMIL 1 PRONUTRA 800 gr. ADVANC, lot: 172911, me datë skadimi 10.11.2026, në Republikën e Kosovës për kompaninë Rossmann Kosova.
Gjithashtu, pas inspektimit të depos së kompanisë Rossmann Kosova, inspektorët janë njoftuar se kompania është duke bërë tërheqjen edhe të APTAMIL PRE PROFUTURA DUO ADVA 800 gr., me nr. artikulli 405663100.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njofton se, në bashkëpunim me kompaninë, është duke bërë grumbullimi dhe bllokimin i këtij produkti dhe se së shpejti do të fillojë procesi i asgjësimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi.