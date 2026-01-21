AUV: “Gjuha e Kaltër” nuk është më e pranishme në Maqedoninë e Veriut, lejohet importi i kafshëve
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njofton opinionin publik se, bazuar në raportet zyrtare të sistemeve ndërkombëtare ADIS dhe WAHIS, sëmundja “Gjuha e Kaltër” nuk është më e pranishme në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Në përputhje me Ligjin për Veterinarinë Nr. 2004/21, lejohet importi i kafshëve të gjalla të llojeve gjedhë, dele dhe dhi, si dhe i produkteve, nënprodukteve të tyre dhe materialit gjenetik, nga i gjithë territori i Maqedonisë së Veriut.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë, njofton AUV.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë do të vazhdojë monitorimin e situatës shëndetësore veterinare dhe informimin e rregullt të publikut, në funksion të mbrojtjes së shëndetit të kafshëve dhe sigurisë ushqimore./Lajmi.net/