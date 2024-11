AUV: 42 raste me 264 krerë gjedhe të infektuara me tuberkuloz Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës ka njoftuar se pas aplikimit të testeve përkatëse, gjatë këtij viti në gjithë territorin e vendit, është rezultuar me 42 raste me 264 krerë gjedhe të infektuara me sëmundjen e tuberkulozit. Zëdhënësi nga kjo agjenci, Lamir Thaçi tha se AUV është duke ndërmarrë të gjitha veprimet për parandalimin…