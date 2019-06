Autostrada me e re në Kosovë, “Arbën Xhaferi”, me urën me të gjatë në Ballkan, e cila është gjashtë kilometra e gjatë dhe 30 metra e lartë, është kthyer tani në atraksion.

Kjo urë u mundëson vizitorëve që ta shohin Grykën e Kaçanikut dhe bukuritë natyrore të vendeve përreth, raporton Klan Kosova.

Qytetarët po ndahen të kënaqur me pamjen që i shohin nga ura në fjalë.