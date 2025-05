Autoriteti i Konkurrencës ia refuzoi ftesën për takim, reagon Bajrami: Mund t’i ikni një takimi, por jo edhe përgjegjësisë që ju jep Ligji

Në lidhje me këtë ka reaguar deputetja Bajrami përmes një postimi në Facebook, shkruan lajmi.net.

Ajo ka shkruar dy pyetjet të cilat do t’iu bënte në takim ndërsa ka thënë se “mund t’i ikni një takimi, por jo edhe përgjegjësisë që ju jep Ligji”.

“Në vend që të përgjigjeni me profesionalizëm, ju paskeni zgjedhë të mos vini në Kuvend, por refuzimi dhe heshtja nuk është pavarësi – është thënë më se buti paaftësi. Për pavarësinë s’po flasim fare sepse e dimë sa të pavarur jeni. Ne megjithatë do të jemi nesër në Kuvend, bashkë me përfaqësues të bizneseve, ZRRE-së, KESCO-s dhe nuk do të ndalemi së pyeturi e së kërkuari përgjegjësi për rritjen e çmimit të energjisë dhe deformimin e tregut. Ju mund t’i ikni një takimi, por jo edhe përgjegjësisë që ju jep Ligji”, ka shkruar Bajrami.