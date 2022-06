Autoritetet serbe mohojnë ta kenë ndaluar Rada Trajkoviqin të largohet nga Serbia

MPB-ja e Serbisë, në një deklaratë për mediat ka thënë se ka vepruar sipas kërkesës së Prokurorisë së Tretë Themelore Publike.

“Në rastin e ardhjes së Rada Trajkoviqit në aeroportin e Beogradit, policët kanë vepruar sipas kërkesës së Prokurorisë së Tretë Themelore Publike. Andaj, trajtimi i zonjës Trajkoviq ka qenë me qëllim të dorëzimit të ftesës së prokurorisë kompetente dhe nuk janë të vërteta pretendimet se asaj i është ndaluar të largohet nga vendi”, thonë nga MPB-ja e Serbisë.

Rada Trajkoviq paraprakisht kishte deklaruar për Radion Evropa e Lirë se ishte dashur të udhëtonte për në Podgoricë, por policia, siç thotë ajo, e mbajti në ambientet e policisë për tre orë dhe më pas, ia dorëzuan fletëthirrjen në gjykatë dhe e liruan të shkojë në shtëpi.

Ajo tha se gjatë asaj periudhe “policia nuk i ka shpjeguar pse nuk mund të vazhdonin udhëtimin dhe se ajo duhet të paraqitet në Gjykatën e Tretë Themelore në Beograd më 27 qershor”.

“Në fletëthirrjen nuk thuhet, as policia nuk më ka thënë se për çfarë bëhej fjalë, as për çfarë krimi bëhej fjalë, as për çfarë thirrjeje, nëse isha dëshmitare apo e akuzuar. Asgjë”, tha Trajkoviq për Radion Evropa e Lirë.

Siç ka shpjeguar ajo, gjatë ndalimit ka qenë “në ambientet e policisë në aeroport, që ngjate në bodrum”.

“Policia është rreth meje dhe po më ruan sikur të isha krimineli më i madh dhe më famëkeq në Serbi. Mua, një mjeke dhe një profesoreshë”, ka shkruar më parë Trajkoviq në Twitter.

Rada Trajkoviq është një politikane serbe nga Kosova. Ajo ishte deputete e koalicionit “Kthimi” në Kuvendin e Kosovës në legjislaturën e parë të pasluftës, nga viti 2001 deri në vitin 2004.