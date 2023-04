Autoritetet helvete e konfirmojnë: Kosovarët hyjnë pa viza në Zvicër që nga 1 janari 2024

Siç është raportuar tashmë gjerësisht, më 18 prill Parlamenti Evropian ka miratuar heqjen e regjimit të vizave për Kosovën. Kështu, nga viti i ardhshëm, mbajtësit e pasaportës kosovare do të mund të hyjnë në Bashkimin Evropian dhe në zonën Shengen, ku përfshihet edhe Zvicra, dy herë në vit për 90 ditë pa vizë, shkruan srf.ch.

Prandaj, të njëjtat rregulla hyrjeje do të zbatohen në të ardhmen edhe për Kosovën, sikur për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, transmeton albinfo.ch.

Sekretariati Shtetëror për Migrim ka konfirmuar për SRF se nga 1 janari 2024, shtetasit kosovarë me pasaportë të vlefshme do të mund të hyjnë në Zvicër pa vizë për 90 ditë.

Duke qenë se edhe Zvicra është pjesë e Shengenit dhe për më tepër është “shtëpi” e një komuniteti të madh shtetasish të Kosovës, vendimi më i ri preokupon shtetin helvetik në mënyrë plotësuese. Kështu, krahas përkrahjes së këtij vendimi, duke e quajtur madje të vonuar, nga ana e bashkëkryetarit të SP-së, pati edhe reagime negative, si ai i bashkëkryetares (FDP) së Grupit të Miqësisë Zvicër-Kosovë, në Parlamentin e Zvicrës.

Ndërsa redaktori për çështje ndërkombëtare i SRF-së, Janis Fahrländer thotë: “Ky është një hap i madh dhe mbi të gjitha një lehtësim i madh për popullin e Kosovës. Deri më tani, kosovarëve u është dashur t’i nënshtrohen një procesi kompleks vizash me tarifa të larta për çdo udhëtim në zonën Shengen, qoftë për biznes apo privatisht. Pastaj ata shpesh presin me javë të tëra për një vizë, pa asnjë garanci se do të kenë sukses. Kjo i bën të pamundura vizitat afatshkurtra, urgjente për shembull për raste si varrimi i të afërmve.

Gjithashtu, me heqjen e regjimit të vizave, që nga viti 2024, pritet të lehtësohet puna edhe për kompanitë me klientë jashtë vendit, transmeton albinfo.ch.

Megjithatë, udhëtimi pa viza është vetëm kushtimisht një hap më afër BE-së, pavarësisht nëse kryeministri Albin Kurti e feston këtë si suksesin e tij. Vendi nuk është as kandidat për anëtarësim – dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor kanë negociuar për më shumë se dhjetë vjet. Përderisa pesë shtete të BE-së nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, nuk ka perspektivë të BE-së për vendin.