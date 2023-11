“Autonomia e serbëve”, paralajmëron Kajtazi: Kur të krijohet Zajednica, do të ketë festë dhe këngë çetnike Opinionisti Vehbi Kajtazi, vlerëson se Kosova është në proces të konsolidimit të një autonomie për serbët. “Të gjerë dhe me kompetenca të fuqishme, e cila nis tash por e cila nuk e dimë se ku përfundon”, tha Kajtazi. Kajtazi tha se me rastin e krijimit të “Zajednicës” do të ketë edhe festime nga ana e…