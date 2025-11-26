Autobusi i ekipit të Barçës u sulmua mbrëmë gjatë rrugës për në Stamford Bridge
Sport
Përgatitjet e Barcelonës për ndeshjen e së martës në mbrëmje të Ligës së Kampionëve kundër Chelseat u prishën nga një sulm ndaj autobusit të ekipit të tyre, ndërsa ai po i afrohej Stamford Bridge.
Sipas raportimeve në Mirror, automjeti u zu në pritë nga sulmues të panjohur të cilët thyen të paktën një dritare.
Nuk u raportuan të lënduar në skuadër ose në staf, por incidenti shkaktoi një hetim të menjëhershëm policor, me autoritetet që tani po punojnë për të identifikuar dhe gjetur personat përgjegjës.
As Barcelona dhe as Chelsea nuk kanë lëshuar një deklaratë zyrtare për këtë çështje.