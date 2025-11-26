Autobusi i ekipit të Barçës u sulmua mbrëmë gjatë rrugës për në Stamford Bridge

Përgatitjet e Barcelonës për ndeshjen e së martës në mbrëmje të Ligës së Kampionëve kundër Chelseat u prishën nga një sulm ndaj autobusit të ekipit të tyre, ndërsa ai po i afrohej Stamford Bridge. Sipas raportimeve në Mirror, automjeti u zu në pritë nga sulmues të panjohur të cilët thyen të paktën një dritare. Nuk…

Sport

26/11/2025 18:58

Përgatitjet e Barcelonës për ndeshjen e së martës në mbrëmje të Ligës së Kampionëve kundër Chelseat u prishën nga një sulm ndaj autobusit të ekipit të tyre, ndërsa ai po i afrohej Stamford Bridge.

Sipas raportimeve në Mirror, automjeti u zu në pritë nga sulmues të panjohur të cilët thyen të paktën një dritare.

Nuk u raportuan të lënduar në skuadër ose në staf, por incidenti shkaktoi një hetim të menjëhershëm policor, me autoritetet që tani po punojnë për të identifikuar dhe gjetur personat përgjegjës.

As Barcelona dhe as Chelsea nuk kanë lëshuar një deklaratë zyrtare për këtë çështje.

Artikuj të ngjashëm

November 26, 2025

Presidenti i Atletico Madridit i mbyll derën transferimit të Julian Alvarez...

November 26, 2025

Nadal ka një mesazh për Lamine Yamal

November 26, 2025

Ku do të luhet ndeshja Sllovaki-Kosovës? – Vendoset për stadiumin

November 26, 2025

Ish-futbollisti, Hekuran Kryeziu e merr në udhëheqje Kosovën U21, pas largimit...

November 25, 2025

Ballkani emëron trajner të ri kroatin Mislav Karoglan

November 25, 2025

Barcelona, me një lojtar më pak ndaj Chelseat

Lajme të fundit

Ukshini: Sikur është një betejë se kush do...

Basha me diplomaten amerikane: Kosova garanton zgjedhje të...

Bëhen bashkë Nora dhe Roberti, i dhuron unazë

Orav: Kosova e ndjeshme ndaj manipulimeve dhe dezinformimit,...