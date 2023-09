Autobusët e Tarfikut Urban shumë shpejt me Wi-Fi: Pagesa e biletës edhe me SMS Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, paralajmëron se së shpejti autobusët e Trafikut Urban do të pajisen me Wi-Fi. Ai bën me dije se udhëtarët po ashtu do të mund të bëjnë pagesën e biletës me SMS, përmes operatorëve telefonik.