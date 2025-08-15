Autoblindat e reja nga ShBA për FSK-në, reagon Beqa: Faleminderit kryetarit Kadri Veseli, porosia e tij u kry, marrëveshja u bë realitet

Ish-deputeti i PDK-së për disa legjistratura, Hajdar Beqa ka reaguar në lidhje me autoblindat e blera nga FSK-ja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Beqa këtë meritë ia ka adresuar ish- kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, ku ka thënë se porosia e Veselit ka përfunduar dhe marrëveshja është realizuar. ”Nga sot Ushtria jone me mjete…

Lajme

15/08/2025 19:44

Ish-deputeti i PDK-së për disa legjistratura, Hajdar Beqa ka reaguar në lidhje me autoblindat e blera nga FSK-ja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Beqa këtë meritë ia ka adresuar ish- kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, ku ka thënë se porosia e Veselit ka përfunduar dhe marrëveshja është realizuar.

”Nga sot Ushtria jone me mjete te reje ushtarake faleminderit kryetar Kadri Veseli, porosia jote u kry, marreveshja jote u bë realitet” ka shkruar ai.

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2025

Jo më “kokë me kokë” – Pse Trump e Putin e...

August 15, 2025

Trump mbërrin në Anchorage për takimin historik me Putin

Lajme të fundit

Jo më “kokë me kokë” – Pse Trump...

Trump mbërrin në Anchorage për takimin historik me Putin

Mbi 5 orë pritje për të dalë nga Kosova, kolona të gjata në Merdare

Trump dhe Putin, sy më sy për herë të shtatë