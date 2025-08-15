Autoblindat e reja nga ShBA për FSK-në, reagon Beqa: Faleminderit kryetarit Kadri Veseli, porosia e tij u kry, marrëveshja u bë realitet
Ish-deputeti i PDK-së për disa legjistratura, Hajdar Beqa ka reaguar në lidhje me autoblindat e blera nga FSK-ja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Beqa këtë meritë ia ka adresuar ish- kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, ku ka thënë se porosia e Veselit ka përfunduar dhe marrëveshja është realizuar.
”Nga sot Ushtria jone me mjete te reje ushtarake faleminderit kryetar Kadri Veseli, porosia jote u kry, marreveshja jote u bë realitet” ka shkruar ai.
