Austria e fiton Eurovision-in, Shqipëria përfundon në pozitën e 8-të Austria me artistin JJ ka arritur të fitoj edicionin e 69-të të Eurovision-it. JJ arrit të fitoi 436 pikë me këngën “Waste of Love”, shkruan lajmi.net Shqipëria përfundoi në pozitën e 8-të. “Shkodra Elektronike” fitoi 218 pikë./lajmi.net/