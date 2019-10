Aurela Gaçe feston ditëlindjen, kjo është mosha e saj

View this post on Instagram

Sot ,45 vjeç🙈😀💃. Mund te kisha zgjedhur çdo lloj fotoje per kete dite, por kjo ,me "doreza" ne duar ,eshte simboli i te jetuarit per mua. Keshtu, e djersitur, pa masken e perfituar nga grimi, duke luftuar per me te miren, per te realizuar veten , per te ndertuar gjithçka jam, me rrëzime e ngritje , …..keshtu i kalova keto 45 vjet….e tani ,pa i hequr "dorezat" nga duart , uroj te jem sa me gjate prane familjes time te shtrenjte. Ky eshte I vetmi urim qe i bej vetes eshte, te jem ketu, te shoh femijet te rriten, të jem me vajzat ne hapat e veshtire e te bukur te jetes. Te jem prane femijeve te mi, ashtu sic prinderit e mi ishin e jane me mua . Kaq dua vertete🙏, vetëm jetë. Po te kemi jete e shendet, pastaj te tjerat dihen….."dorezat " ne duar, e forca perpara 💪😅