“Audioincizimi ishte i prem” – Ramiz Lladrovci thotë se po përsëriten sulmet e shpifjet ndaj tij

Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, që garon edhe për një mandat ka thënë se audioincizimi ka qenë i prerë, që sipas tij ishte i “sakatuar”. Ka thënë se shpifjet ndaj tij po përsëriten, si në zgjedhjet lokale të vitit 2021. Tutje, Lladrovci ka thënë se gjitha postimet në rrjetet sociale kundër tij janë të sponsorisuara.…

08/10/2025 22:33

Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, që garon edhe për një mandat ka thënë se audioincizimi ka qenë i prerë, që sipas tij ishte i “sakatuar”. Ka thënë se shpifjet ndaj tij po përsëriten, si në zgjedhjet lokale të vitit 2021.

Tutje, Lladrovci ka thënë se gjitha postimet në rrjetet sociale kundër tij janë të sponsorisuara.

Ai ka thënë se qëllimi është që deklaratat e tij të prehen e të nxjerrën jashtë kontekstit. Por, ai shton se qytetari i Drenasit e ka kuptuar dhe më nuk i merr për bazë.

“Mbi 200 profile falco që i kanë dhe janë kriju, ato profile falco nuk i pranoj dhe eleminoj. Po bëhet fushatë e egër kundër meje, duke i prerë fjalët e mia e duke i nxjerr nga konteksti, janë duke shpenzu qindra mijëra euro sponsorisim në media që i thonë këta pavarura”, tha Lladrovci në T7.

“Po më sulmojnë mua, dhe po sponsorisojnë sulmet ndaj meje. Por, tash qytetari i Drensit e ka parë, e ka vërtetu dhe nuk i merr për bazë, por unë i kam bërë thirrje Prokurorisë që t’i hetojë”, ka thënë Lladrovci.

