“Aty ku filloj padrejtësia” – Ramush Haradinaj në përkrahje të protestës së veteranëve të UÇK-së në Stasburg

Më 16 nëntor, në ora 13:00 në Strasburg do të mbahet protesta e radhës në mbështetje të UÇK-së. Mbështetje këtij organizimi i dha edhe kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj, i cili ka qenë edhe komandant i Zonës Operative të Dukagjinit. Protesta mbahet nën moton “Aty ku filloj padrejtësia”. Kjo do të jetë protesta e katërt…

Lajme

12/11/2025 12:15

Më 16 nëntor, në ora 13:00 në Strasburg do të mbahet protesta e radhës në mbështetje të UÇK-së.

Mbështetje këtij organizimi i dha edhe kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj, i cili ka qenë edhe komandant i Zonës Operative të Dukagjinit.

Protesta mbahet nën moton “Aty ku filloj padrejtësia”.

Kjo do të jetë protesta e katërt pas atyre në Prishtinë, Hagë dhe Tiranë. Pas asaj në Strasburg, pritet të mbahet në Shkup.

