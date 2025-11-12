“Aty ku filloj padrejtësia” – Ramush Haradinaj në përkrahje të protestës së veteranëve të UÇK-së në Stasburg
Më 16 nëntor, në ora 13:00 në Strasburg do të mbahet protesta e radhës në mbështetje të UÇK-së.
Mbështetje këtij organizimi i dha edhe kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj, i cili ka qenë edhe komandant i Zonës Operative të Dukagjinit.
Protesta mbahet nën moton “Aty ku filloj padrejtësia”.
Kjo do të jetë protesta e katërt pas atyre në Prishtinë, Hagë dhe Tiranë. Pas asaj në Strasburg, pritet të mbahet në Shkup.