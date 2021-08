Atletja nga Zelanda e Re vendos rekord, arrin të fitojë medalje në katër Olimpiada

Lojërat Olimpike “Tokyo 2020” po vazhdojnë të mbahen ndërsa sot është duke u zhvilluara dita e nëntë, shkruan lajmi.

Sot gjatë ditës është arritur një tjetër rekord në Tokio, kësaj radhe nga një atlete 36-vjeçare.

Adams është bërë atletja e parë që arrin të fitojë katër medalje në katër Olimpiada të ndryshme.

Garuesja nga Zelanda e Re arriti të fitojë sot medaljen e bronztë në disiplinën e hedhjes së gjyles, me hedhje 19.62 metra.

Fillimisht ajo fitoi medaljen e artë në Lojërat Olimpike “Pekin 2008”, katër vite më vonë fitoi sërish të artën në “Londra 2012”, të argjendën e fitoi në “Rio 2016”, ndërsa tani fitoi të bronztën në “Tokyo 2020” duke shkruar histori. /Lajmi.net/

History for Valerie Adams as she becomes the first woman in history to win four Olympic medals in a single field event.

🇨🇳 Gold

🇬🇧 Gold

🇧🇷 Silver

🇯🇵 Bronze #Athletics #Olympics pic.twitter.com/mu38a8oodx

— AW (@AthleticsWeekly) August 1, 2021