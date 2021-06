Atletico Madridi po insiston për De Paulin

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Atletico është ende në negociata me Udinesen për De Paulin, transmeton lajmi.net.

Udinese për shërbimet e mesfushorit po kërkon 40 milionë euro, ndërsa Atletico ka ofruar 20 milionë euro plus futbollsitin Nehuen Perez, ofertë e cila u refuzua nga klubi italian.

Në anën tjetër klubi spanjoll po kërkon 40 milionë euro për shitjen e Kieran Trippier, për të cilin ka shprehur interesim Man Utd, por Atletico dëshiron ta mbajë në ekip. /Lajmi.net/

Atlético Madrid are still negotiating for Rodrigo de Paul as main target. Udinese want €40m to sell him – bid for €20m and Nehuén Perez has been turned down 🇦🇷

…and Atlético are asking for €40m for Kieran Trippier. Man Utd interested, Atléti want to keep him. 🔴 #MUFC https://t.co/oH2sH5nGgd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2021