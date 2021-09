Atletico Madrid në disavantazh pas pjesë së parë ndaj Espanyol

Golin e vetëm gjatë kësaj pjese e shënoi sulmuesi Raul de Tomas pas një goditje të bukur me kokë nga një krosim prej rivënies nga këndi, në minutën e 40-të.

Sulmuesi 26-vjeçar përfundon ecurinë e tetë ndeshjeve radhazi pa shënuar gol, pas shënimit të sotëm ndaj kampionit, raporton Squawka.

Njëherit ky është edhe goli i parë i shënuar i Espanyol në kampionat për këtë sezon, pasi deri më sot ishin skuadra e vetme që nuk kishin shënuar asnjë gol në kompeticion të La Ligas. /Lajmi.net

Espanyol finally get past Oblak and have their first goal of the LaLiga season!

Great header 👏 pic.twitter.com/MKvuNMOSFv

— ESPN FC (@ESPNFC) September 12, 2021