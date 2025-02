ATK paralajmëron qytetarët: Të ardhurat nga kriptovalutat janë të tatueshme – do të marrim masa për ata që s’e bëjnë Administrata Tatimore e Kosovës tha se ua rikujton të gjithë personave fizikë jo afaristë, personave fizikë afaristë dhe personave juridikë, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë tatimet e të ardhurave nga kriptovalutat, “në mënyrë reale dhe në kohë”, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor. ATK paralajmëroi se në vazhdimësi do të…