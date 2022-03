​ATK aksion te tatimpaguesit borxhlinj, ua merr rreth 820 mijë euro

Administratës Tatimore të Kosovës gjatë ditës së sotme ka ndërmarrë aksion te 18 subjekte afariste me borxhe tatimore në vlerë prej 1.6 milion euro, ku përmes proceduarave të konfiskimit ka inkasuar borxhe tatimore në vlerë rreth 820,101 euro, ndërsa pjesa tjetër e borxhit do të paguhet me këste.