ATK: 184.3 milionë euro tatime të mbledhura në dy muajt e parë të 2025-ës

Administrata Tatimore e Kosovës, ka publikuar të dhënat e hyrjeve tatimore për vitin 2025.

Të dhënat statistikore për dy muajt e parë të vitit 2025 tregojnë se gjithsejtë janë mbledhur 184.3 milionë euro tatime, që në krahasim me janar-shkurt nga vitit 2024 janë 7.2 % më shumë, apo 12.3 milionë euro.

“ATK në muajt në vijim sigurisht që do të vazhdoj me intensifikimin e angazhimit për të lehtësuar përmbushjen vullnetare të tatimeve, për të rritur mbikëqyrjen dhe për të përmirësuar mekanizmat e institucionit. Do të vazhdohet gjithashtu me implementimin e projekteve dhe reformave të reja, që synojnë rritjen e disiplinës tatimore dhe përmirësimin e ambientit të të bërit biznes”, thuhet tutje në njoftimin e ATK-së.